Marco Travaglio attacca duramente durante la trasmissione su La7. Dice che quando la politica cerca di mettere la magistratura sotto controllo, i cittadini si arrabbiano. L’avvertimento è chiaro: i cittadini non stanno a guardare e non gradiscono che si giochi con la giustizia. Durante l’intervento, Travaglio cita anche le Costituzioni, affermando che spesso le ultime norme vengono scritte all’ultimo minuto, e i cittadini preferiscono affidarsi a quelle del passato, considerate più solide. La polemica si fa sentire in un momento in cui i temi giudiziari tornano

“ Tra la Costituzione fatta dai padri costituenti e quella fatta da questi ricostituenti, di solito, all’ultimo momento le persone si preoccupano e dicono: teniamoci quelli là che forse sapevano scrivere le Costituzioni meglio di questi ”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, rispondendo alle osservazioni del filosofo Massimo Cacciari, che taccia la magistratura di non aver mai prodotto “uno straccio di riforma autonoma sua per sistemare la giustizia”. Travaglio spiega che il voto referendario va letto dentro una dinamica ormai consolidata nella storia recente del paese: “È il quinto referendum costituzionale che facciamo negli ultimi vent’anni: abbiamo fatto quello sul Titolo V, quello sulla Devolution, quello su Renzi, quello sulla riduzione dei parlamentari e adesso questo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio a La7: “Quando la politica prova a mettersi sopra la magistratura, i cittadini si incazzano”

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare sul referendum sulla magistratura e la politica.

