Referendum Tajani | Abbassare i toni? Lo facciano tutti anche magistrati come Gratteri

Il ministro Tajani ha criticato l’uso eccessivo di toni arroventati sui referendum, sostenendo che anche i magistrati come Gratteri dovrebbero moderarsi. La causa di questa richiesta deriva dalle recenti polemiche politiche e giudiziarie, che hanno acceso il dibattito pubblico. Tajani ha affermato che tutti devono ridimensionare le parole, non solo i politici, ma anche le figure istituzionali e le autorità giudiziarie. La questione rimane aperta, e il ministro invita a un confronto più civile.

"Abbassare i toni su referendum come ha detto il presidente Mattarella al Csm? Io dico di abbassare i toni dall'altro giorno ma tutti quanti devono abbassarli. A cominciare da magistrati che hanno incarichi di grande responsabilità come il procuratore Gratteri che ha usato un linguaggio non consono al ruolo che svolge". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani all'arrivo alla sede di Farmindustria a Roma per partecipare alla Giunta.