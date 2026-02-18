Il ministro Luca Nordio ha deciso di commissariare il Comitato del No, dopo che il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti sui fondi ricevuti. Alla Camera, mercoledì pomeriggio, Ciriani, il ministro per i Rapporti con il Parlamento di Fratelli d’Italia, risponderà all’interrogazione, in particolare sulla richiesta di conoscere i nomi dei finanziatori dell’associazione che sostiene il referendum.

Mercoledì pomeriggio alla Camera sarà il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (FdI) a rispondere durante il question time all’interrogazione del Pd sulla richiesta dei nomi dei finanziatori del Comitato del No promosso dall’Associazione nazionale magistrati. La conferma arriva dallo stesso ministero, che la motiva con il fatto che il Pd ha presentato la richiesta “ fuori sacco ” all’ultimo momento, e che il ministro della Giustizia evidentemente è già impegnato. Ma non è certo la prima volta che a Ciriani tocca mettere la faccia sui guai provocati da altri ministri. Per esempio era già successo l’anno scorso, a gennaio, quando a parlare del disastro treni per un problema al nodo di Milano era stato lui e non Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Nordio commissariato: all’interrogazione del Pd sui soldi al comitato del No risponderà Ciriani

