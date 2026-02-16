Referendum | interrogazione Pd Senato a Nordio ' a che titolo lettera a Anm?'

Il gruppo del Pd al Senato ha presentato un’interrogazione contro il ministro Nordio, dopo che la Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi ha scritto una lettera all’Anm sui finanziamenti del Comitato per il No. La lettera ha suscitato dubbi tra i senatori, che vogliono sapere a quale titolo il ministero si è rivolto agli avvocati. I membri della commissione Giustizia, come Alfredo Bazoli e Anna Rossomando, hanno deciso di chiedere spiegazioni ufficiali. Un dettaglio importante: la missiva è arrivata pochi giorni prima del referendum.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il gruppo del Pd al Senato, primi firmatari i componenti della commissione Giustizia, Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando e Walter Verini, ha presentato una interrogazione al Ministro della Giustizia sulla lettera inviata all'Anm dalla Capo di Gabinetto del Ministro Giusi Bartolozzi all'Anm riguardante i finanziamenti del Comitato per il No. Nell'interrogazione si chiede "sulla base di quale presupposto giuridico il Ministro in indirizzo ritenga di poter sollecitare la pubblicazione dei nominativi di privati cittadini che abbiano effettuato donazioni a un comitato referendario autonomo; se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale iniziativa possa configurare un'indebita pressione nei confronti di un soggetto associativo privato e dei cittadini che esercitano il proprio diritto di partecipazione politica; quali iniziative intenda assumere per garantire il pieno rispetto dell'autonomia della magistratura e della libera partecipazione dei cittadini al confronto democratico, evitando ogni forma di interferenza o delegittimazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: interrogazione Pd Senato a Nordio, 'a che titolo lettera a Anm?' Referendum, ora Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No: la lettera di Bartolozzi all’Anm. “Possibile conflitto d’interessi” Nordio ha deciso di chiedere i nomi di chi finanzia il fronte del No, dopo che Bartolozzi ha scritto all’Anm. Referendum, scontro toghe-governo. Anm: “Indipendenza è caposaldo”. Nordio: “Blasfemo dire che vogliamo cancellarla” L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 si è trasformata in un vero scontro tra il governo e i giudici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Referendum: interrogazione Pd Senato a Nordio, 'a che titolo lettera a Anm?'Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Il gruppo del Pd al Senato, primi firmatari i componenti della commissione Giustizia, Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando e Walter Verini, ha presentato una i ... lanuovasardegna.it Referendum: Boccia, 'da Nordio sequenza atti incompatibili con ruolo ministro giustizia'Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Non siamo di fronte a uno scivolone, ma a una sequenza gravissima di comportamenti incompatibili con il ruolo di Ministro della Giustizia. Lo dichiara il capogruppo Pd al ... iltempo.it Lettera del capo di Gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, al presidente Parodi dopo l’interrogazione presentata dal deputato forzista Enrico Costa Leggi l'articolo #referendum - facebook.com facebook