Referendum lite sui fondi al Comitato del No Il ministero | Anm renda noti i nomi dei finanziatori Pd | intimidazione | Il documento

Il ministero ha chiesto all’Associazione nazionale magistrati di rivelare i nomi dei finanziatori del Comitato del No, scatenando una polemica. La richiesta arriva in un momento di tensione tra politica e giustizia, con il Partito Democratico che parla di tentativo di intimidazione. Nel frattempo, la giustizia si difende: il Comitato si definisce un ente indipendente e si rifiuta di fornire i dettagli richiesti. Una lettera inviata al presidente del sindacato delle toghe ha portato a una risposta netta, ribadendo l’autonomia del gruppo.

Il Ministero della Giustizia invita l'Associazione nazionale magistrati a valutare se rendere noti i finanziatori del Comitato per il «no» promosso dall'Anm, così da rispondere a un'interrogazione del deputato di Forza Italia Enrico Costa rivolta allo stesso Ministero. La richiesta è contenuta nella lettera - resa nota dal Pd - inviata dal capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, al presidente dell'Anm Cesare Parodi. E intanto in un'interrogazione parlamentare al ministro FdI chiede di chiarire «quanti dei magistrati iscritti alle correnti siedono nel Csm, o ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi negli uffici giudiziari». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Referendum, lite sui fondi al Comitato del No Il ministero: Anm renda noti i nomi dei finanziatori. Pd: intimidazione | Il documento Referendum, il ministero chiede all'Anm i nomi dei finanziatori del Comitato del No. Pd intimidazione. La risposta delle toghe | Pdf Il ministero della Giustizia ha chiesto all’Anm di fornire i nomi dei finanziatori del Comitato del No, accusando potenziali interferenze. Referendum, il ministero chiede all'Anm i nomi dei finanziatori del Comitato del No. Pd: intimidazione. La risposta delle toghe pdf Il ministero ha richiesto all’Anm i nomi delle persone che finanziano il Comitato del No, dopo aver accusato il gruppo di ricevere sostegni da fonti misteriose. Nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale – La conferenza stampa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum, lite Spataro-Di Pietro: Non ci inginocchiamo davanti al potere. Pensi che io lo faccia?. Su La7. Referendum, lite Spataro-Di Pietro: Non ci inginocchiamo davanti al potere. Pensi che io lo faccia?. Su La7Stai zitto e calmo, non fare il nevrastenico. Bagarre a Omnibus tra gli ex magistrati Antonio Di Pietro e Armando Spataro sul referendum costituzionale sulla giustizia - Guarda il video dello scontr ... ilfattoquotidiano.it Lite sui fondi persi per la tramvia: Campi rischia di non averla maiLa linea 4.2 della tramvia, Campi-Piagge, torna al centro del dibattito politico campigiano. In attesa di capire cosa emergerà dal consiglio comunale di oggi, con la conclusione dell’iter di ... lanazione.it “Il referendum non sia una lite tra testimonial. Parliamo del processo” Intervista al Prof. Nicolò Zanon, già vicepresidente della Consulta. - facebook.com facebook