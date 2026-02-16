Referendum lite sui fondi al Comitato del No Il ministero | Anm renda noti i nomi dei finanziatori Pd | intimidazione | Il documento

Il ministero ha chiesto all’Associazione nazionale magistrati di rivelare i nomi dei finanziatori del Comitato del No, scatenando una polemica. La richiesta arriva in un momento di tensione tra politica e giustizia, con il Partito Democratico che parla di tentativo di intimidazione. Nel frattempo, la giustizia si difende: il Comitato si definisce un ente indipendente e si rifiuta di fornire i dettagli richiesti. Una lettera inviata al presidente del sindacato delle toghe ha portato a una risposta netta, ribadendo l’autonomia del gruppo.

Il Ministero della Giustizia invita l'Associazione nazionale magistrati a valutare se rendere noti i finanziatori del Comitato per il «no» promosso dall'Anm, così da rispondere a un'interrogazione del deputato di Forza Italia Enrico Costa rivolta allo stesso Ministero. La richiesta è contenuta nella lettera - resa nota dal Pd - inviata dal capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, al presidente dell'Anm Cesare Parodi. E intanto in un'interrogazione parlamentare al ministro FdI chiede di chiarire «quanti dei magistrati iscritti alle correnti siedono nel Csm, o ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi negli uffici giudiziari». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

