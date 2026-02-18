Referendum magistratura nasce ad Arezzo il comitato territoriale SìSepara

Arezzo ha visto nascere il comitato “SìSepara” a causa della richiesta di modificare la separazione tra giudici e pubblici ministeri. La nuova associazione si propone di raccogliere firme e promuovere il referendum sulla riforma costituzionale. I membri del comitato intendono coinvolgere cittadini e professionisti per spiegare i benefici di questa separazione. La mobilitazione si concentra su incontri pubblici e iniziative sul territorio. Il comitato mira a rafforzare il dibattito locale sulla proposta di modifica della legge.

Apre ufficialmente ad Arezzo il comitato territoriale di “SìSepara”, l’iniziativa referendaria nata per sostenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. A darne l’annuncio è Lucia Cherici, esponente di Forza Italia, fondatrice del comitato territoriale di cui ne assume la guida, “Ringrazio il comitato nazionale e la Fondazione Einaudi per la fiducia e gli amici Corrado Besozzi, referente per la Toscana del comitato nazionale, e Stefano Magi, con i quali ho condiviso battaglie liberali da sempre, per il sostegno e l'aiuto ad aprire questo comitato territoriale” afferma Lucia Cherici.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Giustizia: nasce ad Arezzo il comitato territoriale “SìSepara”Ad Arezzo, il 18 febbraio 2026, è stato creato il comitato territoriale “SìSepara” per sostenere la separazione delle carriere in magistratura. Referendum sulla Giustizia. A Montevarchi nasce il Comitato locale “SiSepara!”A Montevarchi è stato costituito il Comitato locale “SiSepara!”, in preparazione al referendum sulla riforma della Giustizia previsto per la prossima primavera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum giustizia, a Urbino nasce il comitato per il No; Referendum giustizia, i dubbi di Sallusti: Il 97% dei magistrati supera gli esami a pieni voti… è senza senso; A Ceglie Messapica nasce un comitato per il no al referendum sulla giustizia; REFERENDUM GIUSTIZIA, NASCE A TERRACINA IL COMITATO PER IL NO. Referendum magistratura, nasce ad Arezzo il comitato territoriale SìSeparaApre ufficialmente ad Arezzo il comitato territoriale di SìSepara, l’iniziativa referendaria nata per sostenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. A darne l’a ... arezzonotizie.it Giustizia: nasce ad Arezzo il comitato territoriale SìSeparaArezzo, 18 febbraio 2026 – Giustizia: nasce ad Arezzo il comitato territoriale SìSepara. Lucia Cherici (Forza Italia): Una riforma di civiltà per una magistratura davvero terza e indipendente. Si ... lanazione.it Referendum sulla riforma Nordio: solo una magistratura indipendente sa difendere i cittadini dagli abusi della politica https://www.collettiva.it/copertine/italia/referendum-giustizia-avvocato-moretti-gs6c6w8l CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro facebook #ottoemezzo Referendum giustizia, Anna Falcone: “Magistratura tiene in piedi la democrazia, con la riforma sarà sotto ricatto” x.com