Giustizia | nasce ad Arezzo il comitato territoriale SìSepara

Ad Arezzo, il 18 febbraio 2026, è stato creato il comitato territoriale “SìSepara” per sostenere la separazione delle carriere in magistratura. La decisione deriva dall’esigenza di migliorare l’efficienza del sistema giudiziario e garantire giudici più imparziali. Lucia Cherici di Forza Italia ha spiegato che questa riforma rappresenta un passo importante verso una magistratura più indipendente e trasparente. Il nuovo comitato si impegna a promuovere il dibattito pubblico su questo tema cruciale. La discussione continuerà in tutta la provincia.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – . Lucia Cherici (Forza Italia): "Una riforma di civiltà per una magistratura davvero terza e indipendente". Si apre ufficialmente ad Arezzo il comitato territoriale di "SìSepara", l'iniziativa referendaria nata per sostenere la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. A darne l'annuncio è Lucia Cherici, esponente di Forza Italia, Fondatrice del comitato territoriale di cui ne assume la guida, con l'obiettivo di promuovere un dibattito fondato sul merito, lontano dalle contrapposizioni ideologiche.