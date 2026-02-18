Referendum il Comitato per il No in piazza a Bobbio con gazebo e incontro pubblico

Il Comitato per il No ha organizzato un evento a Bobbio sabato 21 febbraio per spiegare le ragioni del suo no al referendum. La manifestazione in piazza San Francesco prevede un gazebo con distribuzione di volantini e un dialogo diretto con i cittadini dalle 9 alle 13. Nel pomeriggio, alle 18, si terrà un incontro pubblico nella sala del Comune, aperto a tutti. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale e rispondere alle domande sulla consultazione in corso. La giornata si concluderà con un momento di confronto.

Nell'ambito delle iniziative promosse dal comitato provinciale per il No, si svolgeranno a Bobbio sabato 21 febbraio le seguenti iniziative:- dalle ore 9 alle 13: un Gazebo in piazza San Francesco con volantinaggio e incontro con le persone;- dalle ore 18 alle 19,30: un incontro alla sala del.