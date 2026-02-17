SìParte! a Maddaloni il nuovo incontro pubblico del Comitato per il Sì al referendum

Il Comitato per il Sì al referendum, chiamato SìSepara, ha organizzato un nuovo incontro pubblico a Maddaloni, dopo che la decisione di promuoverlo è arrivata in risposta alle richieste dei cittadini. La riunione si è svolta in una sala comunale piena di partecipanti interessati, che hanno ascoltato le spiegazioni sui cambiamenti proposti alla giustizia italiana. La manifestazione si inserisce in un ciclo di incontri in tutta la Terra di Lavoro, voluti dalla Fondazione Luigi Einaudi per informare la popolazione sulla separazione delle carriere della magistratura.

Prosegue il ciclo di incontri pubblici in Terra di Lavoro del Comitato per il Sì al Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura, SìSepara, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi. Il prossimo appuntamento, dal titolo "SìParte!", si terrà venerdì 20 febbraio 2026 alle 18 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni. "SìParte!" rappresenta un momento di approfondimento sui contenuti e sulle ragioni della riforma costituzionale che propone di inserire in Costituzione la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. L'obiettivo è delineare due percorsi distinti che si incontrano esclusivamente nel processo, nel rispetto dei ruoli, per garantire al cittadino un giudice realmente imparziale e un pubblico ministero forte e autonomo.