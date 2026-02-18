Referendum il Comitato per il No accetti la sfida | pubblichi gli elenchi dei finanziatori e pretenda che quelli per il Sì facciano lo stesso – Il commento

Il Comitato per il No ha deciso di rispondere alla richiesta del Ministero della Giustizia, che ha chiesto di pubblicare gli elenchi dei finanziatori. La richiesta nasce da un fatto: la trasparenza sui contributi ricevuti. Ora, il Comitato invita il ministro e i sostenitori del Sì a fare lo stesso, pubblicando a loro volta i nomi dei finanziatori. È una mossa che mira a rendere più chiara la questione e a promuovere un confronto più aperto. La sfida è aperta e pronta a essere accolta.

La richiesta della capo di gabinetto del Ministero della Giustizia all’ANM sulla trasparenza degli elenchi dei finanziatori del Comitato ‘Giusto dire No’, dovrebbe essere accettata come una sfida e ribaltata sul ministro e i Comitati per il Sì. Il presidente esecutivo del Comitato per il No, il magistrato foggiano Antonio Diella, dovrebbe consegnare gli elenchi dei contributi e i bilanci finali completi di introiti e spese della campagna referendaria pretendendo però subito dopo dal ministero par condicio con quelli del Sì. Anche i tanti comitati per il Sì – nati intorno al centrodestra – che ospitano le iniziative del Sì con i vari Alessandro Sallusti, Gian Domenico Caiazza, Enrico Costa e compagnia dovrebbero dirci chi li finanzia e quanto hanno speso per i loro manifesti ed eventi in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il Comitato per il No accetti la sfida: pubblichi gli elenchi dei finanziatori e pretenda che quelli per il Sì facciano lo stesso – Il commento Referendum, lite sui fondi al Comitato del No Il ministero: Anm renda noti i nomi dei finanziatori. Pd: intimidazione | Il documentoIl ministero ha chiesto all’Associazione nazionale magistrati di rivelare i nomi dei finanziatori del Comitato del No, scatenando una polemica. Referendum, il ministero chiede all'Anm la lista dei finanziatori del Comitato del No. Il Pd: intimidazione. La risposta delle toghe PdfIl ministero ha chiesto all’Anm di fornire la lista dei finanziatori del Comitato del No, sostenendo che ci siano sospetti di ingerenze esterne. Nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale – La conferenza stampa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un comitato di amministratori locali per il Sì al Referendum; Giustizia, tensione Nordio-Anm. Meloni: 'Su migranti toghe schierate'; Referendum, il ministero della giustizia chiede all'Anm: Rendere noti i finanziatori del comitato del No. Il Pd: Intimidazioni. FdI a Nordio: Quanti magistrati delle correnti promossi?; La richiesta del ministro su chi finanzia il no al referendum e l'altolà dell'Anm. Referendum sulla giustizia, si presenta a Marsala il Comitato Giusto Dire NoReferendum sulla giustizia, si presenta a Marsala il Comitato Giusto Dire No. A un mese dall'appuntamento con il referendum sulla riforma della giustizia ... itacanotizie.it Bagarre sui soldi per il No: come funzionano spese, raccolte fondi e rimborsi per i comitati dei referendumIl ministero della Giustizia ha chiesto di rendere noti i finanziatori del comitato per il no, sollevando tensioni tra trasparenza e privacy dei cittadini. I comitati referendari non sono soggetti a ... today.it Referendum Giustizia, nasce il Comitato Sì Riforma della Provincia di Lucca facebook Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No: "Noi trasparenti sui finanziamenti" #referendumgiustizia x.com