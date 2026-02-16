Referendum il ministero chiede all' Anm la lista dei finanziatori del Comitato del No Il Pd | intimidazione La risposta delle toghe Pdf

Il ministero ha chiesto all’Anm di fornire la lista dei finanziatori del Comitato del No, sostenendo che ci siano sospetti di ingerenze esterne. Questa richiesta nasce dopo che il Pd ha accusato l’istituzione di voler intimidire i giudici. Le toghe, attraverso il loro sindacato, hanno risposto sottolineando che il Comitato agisce in piena autonomia.

Il Ministero della Giustizia invita l'Associazione nazionale magistrati a valutare se rendere noti i finanziatori del Comitato per il «no» promosso dall'Anm, così da rispondere a un'interrogazione del deputato di Forza Italia Enrico Costa rivolta allo stesso Ministero. La richiesta è contenuta nella lettera - resa nota dal Pd - inviata dal capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, al presidente dell'Anm Cesare Parodi. E intanto in un'interrogazione parlamentare al ministro FdI chiede di chiarire «quanti dei magistrati iscritti alle correnti siedono nel Csm, o ricoprono incarichi direttivi o semidirettivi negli uffici giudiziari».