Referendum giustizia | parte dell' avvocatura brindisina si schiera per il no

A Brindisi, alcuni avvocati della città si oppongono al referendum sulla giustizia previsto per marzo, spinti dalle preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze delle nuove norme. La discussione si accende tra i professionisti del settore, che temono ripercussioni negative sulla loro attività e sulla tutela dei clienti. Nelle ultime settimane, diversi incontri pubblici hanno visto la partecipazione di avvocati e cittadini, alla ricerca di chiarimenti e approfondimenti.

BRINDISI - Proseguono incontri e dibattiti pubblici in vista del referendum sulla giustizia, previsto il 22 e il 23 marzo. E una parte dell'avvocatura brindisina si schiera per il "no". Di seguito, la nota ricevuta da una parte dell'avvocatura di Brindisi, per il "no" al referendum. In relazione al dibattito sulla riforma costituzionale, si segnala quanto accaduto a Brindisi, dove il xonsiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva inizialmente dichiarato una posizione di equilibrio, organizzando un incontro con rappresentanti sia del "sì" sia del "no" e affermando la volontà di non assumere una posizione ufficiale.