Referendum giustizia Mattarella presiede plenum Csm | Rispetto per questa istituzione qui per prima volta in 11 anni - VIDEO

Non si tratta di una visita casuale considerando che arriva ad un mese circa dal voto per il referendum sulla Giustizia e pochi giorni dopo le parole di Gratteri Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Csm per la prima volta dopo 11 anni da Capo dello Stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mattarella presiede il plenum del Csm per la prima volta in 11 anniSergio Mattarella ha guidato ieri il plenum del Consiglio superiore della magistratura, dopo una pausa di 11 anni.

Mattarella presiede il plenum del Csm: “Esorto al rispetto tra istituzioni”Sergio Mattarella ha presieduto il plenum del Consiglio superiore della magistratura a Palazzo Bachelet, invitando le istituzioni a mantenere il rispetto reciproco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mattarella presiederà il plenum Csm. Il Colle preoccupato per i toni troppo alti sul referendum; Referendum, la telefonata di Meloni a Mattarella. Poi il via libera del Colle che chiede rispetto per la Cassazione; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; No, le date del referendum non cambieranno.

Referendum giustizia, Mattarella presiede oggi il Csm: un segnale per abbassare i toni: «Serve rispetto vicendevole tra istituzioni»Mattarella oggi presiederà il plenum del Consiglio superiore della magistratura. La «preoccupata attenzione» del Quirinale di fronte al botta e risposta tra magistrati e governo ... roma.corriere.it

Mattarella presiede a sorpresa il plenum del CSM: cosa ha detto e perché questo episodio è un fatto unico (in 11 anni non mi era mai successo)Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa mattina, a sorpresa, ha deciso di presiedere al plenum del Csm. Lo ha fatto come segnale forte, e significativo, all’interno di un contesto di ... strettoweb.com

Referendum giustizia, Cazzullo: "Non ho capito perché Meloni si è infilata in questo ginepraio, corre un rischio". #dimartedi x.com

Referendum giustizia, Luca e Paolo e polemiche su Gratteri: "Voteranno per il Sì la mafia giapponese, la Spectre e Gargamella" #dimartedì facebook