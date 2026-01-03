I residenti chiedono soluzioni | Vogliamo un nuovo ponticino

Durante le festività natalizie, numerosi residenti hanno manifestato preoccupazione per la rimozione del ponticino dei Ginanni sul torrente Settola, sottolineando la necessità di una nuova passerella. La richiesta principale riguarda la sostituzione del vecchio ponte con una struttura moderna e sicura, che garantisca continuità e sicurezza ai pedoni e alla comunità locale. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle iniziative delle autorità competenti.

"Vogliamo la sostituzione del ponticino abbattuto con una nuova passerella". Tanti cittadini in questi giorni di festività natalizie hanno espresso la loro protesta per la rimozione del ponticino dei Ginanni sul torrente Settola e manifestato la necessità di un nuovo ponte. Camminatori, podisti e ciclisti abituati ad usare il ponticino per andare dal centro del paese ai percorsi presenti nella campagna a sud dell'abitato si sono trovati di fronte alla scomparsa della passerella. Forti i disagi anche per i residenti della zona, in particolare per chi aveva olivete o orti dall'altra parte del torrente e li raggiungeva abitualmente e facilmente grazie al ponticino.

