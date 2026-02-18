Parcheggi e viabilità San Vito fuori controllo
Il caos nei parcheggi e nella viabilità di San Vito a Recanati deriva dalla mancanza di controlli efficaci. La confusione si accentua soprattutto nei giorni di mercato, quando le auto si accalcano senza un ordine preciso. Molti residenti e commercianti si lamentano per i disagi quotidiani e la difficoltà di muoversi in quella zona.
Il centro storico di Recanati, e in particolare la zona di San Vito, torna al centro delle polemiche. A sollevare il caso è un residente, Antonio Perticarini (nella foto), che denuncia una situazione definita "ormai fuori controllo" sul fronte parcheggi, viabilità e gestione degli spazi pubblici. Secondo quanto segnalato, il numero dei posti auto disponibili non sarebbe sufficiente a coprire le esigenze di chi abita stabilmente nel quartiere. "È legittimo chiedersi – osserva – se non siano stati rilasciati più permessi rispetto agli stalli effettivamente esistenti". La conseguenza, spiega, è che molti residenti sarebbero costretti quotidianamente a lasciare l’auto anche a diverse centinaia di metri dalla propria abitazione, con qualsiasi condizione meteorologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: San Bartolo a Cintoia, ennesima aggressione: giovane insanguinato portato via in ambulanza. "Situazione fuori controllo"
San Vincenzo | Perde il controllo del camion e finisce fuori strada: paura sull'AureliaNella tarda giornata di ieri, martedì 13 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'Aurelia tra San Vincenzo e Donoratico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Parcheggi e viabilità, San Vito fuori controllo; GR: San Bernardino: tra rilancio e parcheggi al limite; Una vergogna, così non va: l’odissea dei visitatori di Cortina senza biglietto tra…; Nuovo camminamento pedonale tra il Foro Boario e il centro storico: al via i lavori.
Parcheggi e viabilità, San Vito fuori controlloIl centro storico di Recanati, e in particolare la zona di San Vito, torna al centro delle polemiche. A ... msn.com
Maratona San Valentino Terni, 15 anni di corsa dell’amore: percorso e viabilitàdi Ma. Gi. Pen. La corsa dell’amore torna a Terni il 15 febbraio. Quindici sono anche gli anni che nel 2026 compie la Maratona di San Valentino, evento firmato Asd Amatori Podistica. Per l’occasione p ... umbria24.it
San Vito al Tagliamento, Gava: “Da Piantedosi, ok al finanziamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco”. Il viceministro Gava, insieme al sindaco di San Vito al Tagliamento, ha incontrato oggi al Ministero dell’Interno il ministro Matteo Piantedosi. Nel cors facebook