Il caos nei parcheggi e nella viabilità di San Vito a Recanati deriva dalla mancanza di controlli efficaci. La confusione si accentua soprattutto nei giorni di mercato, quando le auto si accalcano senza un ordine preciso. Molti residenti e commercianti si lamentano per i disagi quotidiani e la difficoltà di muoversi in quella zona.

Il centro storico di Recanati, e in particolare la zona di San Vito, torna al centro delle polemiche. A sollevare il caso è un residente, Antonio Perticarini (nella foto), che denuncia una situazione definita "ormai fuori controllo" sul fronte parcheggi, viabilità e gestione degli spazi pubblici. Secondo quanto segnalato, il numero dei posti auto disponibili non sarebbe sufficiente a coprire le esigenze di chi abita stabilmente nel quartiere. "È legittimo chiedersi – osserva – se non siano stati rilasciati più permessi rispetto agli stalli effettivamente esistenti". La conseguenza, spiega, è che molti residenti sarebbero costretti quotidianamente a lasciare l’auto anche a diverse centinaia di metri dalla propria abitazione, con qualsiasi condizione meteorologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Parcheggi e viabilità, San Vito fuori controllo"

Leggi anche: San Bartolo a Cintoia, ennesima aggressione: giovane insanguinato portato via in ambulanza. "Situazione fuori controllo"

San Vincenzo | Perde il controllo del camion e finisce fuori strada: paura sull'AureliaNella tarda giornata di ieri, martedì 13 gennaio, si è verificato un incidente lungo l'Aurelia tra San Vincenzo e Donoratico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.