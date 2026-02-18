Rebecca Mariani titolare contro il Canada! La figlia del dt debutta alle Olimpiadi | la causa della sostituzione
Rebecca Mariani entra nella Nazionale di curling italiano, creando scalpore. La decisione del tecnico Marco Mariani di sostituire Angela Romei, veterana con numerosi successi internazionali, ha suscitato molte polemiche. La motivazione ufficiale riguarda la volontà di rinnovare la squadra in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tuttavia, la presenza della giovane Rebecca, che debutta in una grande competizione, ha acceso discussioni tra gli appassionati. La scelta ha diviso opinioni, ma la squadra si prepara a scendere in pista con determinazione.
Si era generata una grossa polemica in seno alla Nazionale Italiana di curling femminile in avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il DT Marco Mariani aveva deciso di escludere Angela Romei, storico pilastro della formazione presente in occasione degli eccellenti risultati ottenuti agli Europei (su tutti una finale persa per centimetri contro la Svizzera) e ai Mondiali nel recente passato, e di convocare Rebecca Mariani, sua figlia. Il botta e risposta tra la giocatrice estromessa e il Direttore Tecnico a mezzo stampa aveva catturato notevole attenzione alla vigilia della rassegna a cinque cerchi, a pari della dedica che Stefania Constantini ha fatto alla ormai ex compagna di squadra dopo aver vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner. 🔗 Leggi su Oasport.it
Caos nel curling, Romei esclusa dalle Olimpiadi: il dt Mariani convoca sua figliaIniziata con un caso di controversia, l’esperienza della Nazionale italiana di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si apre con il rischio di esclusione di Romei.
Curling, Mariani risponde alle polemiche: chiuso il caso sulla figlia RebeccaIl caso sulla famiglia Mariani e Rebecca si conclude con la dichiarazione di Marco Mariani, Direttore Tecnico della Nazionale di curling.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Constantini e la dedica a Romei, l'amica esclusa dalla squadra per far posto alla figlia del dt; LIVE Italia-Corea del Sud 2-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: seconda sconfitta per le azzurre; LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia bronzo! Johnson oro, drammatica caduta per Vonn; Chi è Rebecca Mariani: la giovane promessa del curling italiano la cui convocazione è stata al centro di polemiche?.
Chi è Rebecca Mariani: la giovane promessa del curling italiano la cui convocazione è stata al centro di polemiche?Certo! Ecco una meta description SEO-friendly (entro ~155 caratteri): Chi è Rebecca Mariani, giovane promessa del curling e figlia del dt Marco Mariani: carriera, Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e pole ... tag24.it
Rebecca Mariani, la giovane del curling che ha preso il posto di Romei: età, carriera, polemica e cosa farà oraIl suo nome, fino a poche settimane fa, lo conoscevano soprattutto gli appassionati più fedeli di curling. Oggi invece, se segui le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, è difficile non aver sentito parla ... alphabetcity.it
: Sprofondo rosso per la nazionale azzurra femminile di curling di Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis e Stefania Constantini e Rebecca Mariani riserva. Questa mattin facebook
IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA GIOVEDI 12 FEBBRAIO 9:05 – Curling femminile round robin sessione 1: Corea del Sud-Usa Giappone-Svezia Italia-Svizzera (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani, Elena Antonia Mathis, Giulia Z x.com