Rebecca Mariani entra nella Nazionale di curling italiano, creando scalpore. La decisione del tecnico Marco Mariani di sostituire Angela Romei, veterana con numerosi successi internazionali, ha suscitato molte polemiche. La motivazione ufficiale riguarda la volontà di rinnovare la squadra in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tuttavia, la presenza della giovane Rebecca, che debutta in una grande competizione, ha acceso discussioni tra gli appassionati. La scelta ha diviso opinioni, ma la squadra si prepara a scendere in pista con determinazione.

Si era generata una grossa polemica in seno alla Nazionale Italiana di curling femminile in avvicinamento alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il DT Marco Mariani aveva deciso di escludere Angela Romei, storico pilastro della formazione presente in occasione degli eccellenti risultati ottenuti agli Europei (su tutti una finale persa per centimetri contro la Svizzera) e ai Mondiali nel recente passato, e di convocare Rebecca Mariani, sua figlia. Il botta e risposta tra la giocatrice estromessa e il Direttore Tecnico a mezzo stampa aveva catturato notevole attenzione alla vigilia della rassegna a cinque cerchi, a pari della dedica che Stefania Constantini ha fatto alla ormai ex compagna di squadra dopo aver vinto la medaglia di bronzo nel doppio misto insieme ad Amos Mosaner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rebecca Mariani titolare contro il Canada! La figlia del dt debutta alle Olimpiadi: la causa della sostituzione

Caos nel curling, Romei esclusa dalle Olimpiadi: il dt Mariani convoca sua figliaIniziata con un caso di controversia, l’esperienza della Nazionale italiana di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si apre con il rischio di esclusione di Romei.

Curling, Mariani risponde alle polemiche: chiuso il caso sulla figlia RebeccaIl caso sulla famiglia Mariani e Rebecca si conclude con la dichiarazione di Marco Mariani, Direttore Tecnico della Nazionale di curling.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.