Caos nel curling Romei esclusa dalle Olimpiadi | il dt Mariani convoca sua figlia

Inizia con un caso l’esperienza della Nazionale azzurra di curling femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A due settimane dal via dei Giochi invernali, il direttore tecnico della disciplina Marco Mariani, in carica da giugno 2024, ha escluso dalle convocazioni Angela Romei, 28enne con sei partecipazioni ai Mondiali e ben nove agli Europei, sostituendola con una debuttante di 19 anni, sua figlia Rebecca. Immediata la reazione della stessa veterana azzurra, che in un’intervista a La Stampa si è detta «distrutta» parlando di «un’ingiustizia per tutto il movimento». La Federazione invece ha fatto muro attorno al responsabile, parlando di una « scelta esclusivamente di natura tecnica ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

