Curling Mariani risponde alle polemiche | chiuso il caso sulla figlia Rebecca

Il caso sulla famiglia Mariani e Rebecca si conclude con la dichiarazione di Marco Mariani, Direttore Tecnico della Nazionale di curling. La polemica sollevata nel mondo dello sport italiano si è infine placata, permettendo alle squadre di concentrarsi sulle competizioni olimpiche. Questa vicenda ha attirato l’attenzione su un settore spesso poco conosciuto, sottolineando l’importanza di un confronto trasparente e rispettoso nel mondo dello sport.

La polemica impazza nel curling italiano e contro la famiglia Mariani: arriva la risposta di Marco, Direttore Tecnico della Nazionale Il curling è uno degli sport più iconici delle Olimpiadi invernali, ma stavolta si arriverà alle gare con un alone di polemica non di poco conto. Tutto è accaduto nelle ultime ore, dopo le convocazioni della squadra femminile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E con un'esclusione eccellente, quella di Angela Romei. Ha sei Mondiali alle spalle, si propone da tempo come una delle atlete stabili nel team Constantini, ma alla fine la scelta è caduta su Rebecca Mariani, figlia del Direttore Tecnico della Nazionale femminile.

Marco Mariani allontana le polemiche dal curling: “Dovevo discriminare Rebecca perché mia figlia? Meriti tecnici non in discussione”Marco Mariani chiarisce le sue posizioni sul curling, sottolineando che le sue decisioni non sono legate a discriminazioni personali, ma esclusivamente a motivi tecnici.

Caos curling, la Federghiaccio risponde a Romei: “Rebecca Mariani offre maggiori garanzie tecniche”La Federghiaccio ha risposto alle recenti dichiarazioni di Angela Romei riguardo alla selezione della nazionale femminile di curling, sottolineando che la scelta di convocare Rebecca Mariani è stata basata esclusivamente su criteri tecnici.

