Marche più sicure | Carabinieri Forestali controlli a tappeto e calo dei reati ambientali nel 2025

Ancona, 9 febbraio 2026 – I Carabinieri Forestali delle Marche hanno portato avanti controlli a tappeto durante tutto il 2025. In un anno, hanno fatto quasi 60mila verifiche, denunciato più di 400 persone e multato per circa 900mila euro. Nonostante i numeri siano calati rispetto al passato, il lavoro sul territorio resta intenso e mirato a rendere le Marche più sicure.

Ancona, 9 febbraio 2026 – I Carabinieri Forestali delle Marche hanno chiuso il 2025 con un bilancio che evidenzia un'intensa attività di controllo sul territorio, sfociata in quasi 60mila verifiche, oltre 400 persone denunciate e sanzioni per quasi 900mila euro, nonostante una diminuzione generale dei reati accertati. L'impegno costante dei reparti, dislocati in 54 sedi operative e composti da 222 militari, mira a tutelare il patrimonio naturale regionale, contrastando illegalità in diversi ambiti, dalla gestione dei rifiuti alla protezione della fauna. Questo impegno si traduce in un'azione capillare che spazia dalle vette dell'Appennino fino alla costa, con un particolare sulla salvaguardia dell'ambiente e dei consumatori.

