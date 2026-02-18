Re Carnevale al rogo finisce la ’Baraonda’
Il Re Carnevale è stato bruciato ieri pomeriggio nel cuore della città, segnando la fine della tradizionale ’Baraonda’. La sfilata, che ha attirato molte persone, si è svolta sotto un cielo in parte sereno, grazie alla presenza di un sole che ha evitato che la pioggia rovinasse la festa. La folla ha assistito alla cerimonia, mentre i partecipanti hanno acceso il falò su una piazza gremita di spettatori.
Per la sfilata che ieri pomeriggio al centro della città ha dato l’arrivederci al carnevale, il sole ha fatto abbastanza il galantuomo, facendosi perdonare e impedendo alla pioggia di non rovinare il martedì grasso. Si è fermato a dare un’occhiata alle maschere in corteo ma è stato molto tiepido, lasciando che il freddo gelido prendesse un po’ alla volta il sopravvento. Una fiumana, anzi visto che siamo in una località di mare, una marea di bambini ha comunque invaso il paese riempiendolo di allegria con i loro schiamazzi e gruppi mascherati che battagliavano, pardon giocavano, a colpi di coriandoli e stelle filanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
’Baraonda’ all’ultimo atto: la sfilata e il rogoFermo si prepara a concludere la ‘Baraonda’ con una grande festa: oggi, 17 febbraio 2026, si svolge la sfilata dei gruppi mascherati e il tradizionale rogo di Re Carnevale in Piazza delle Marine.
