’Baraonda’ all’ultimo atto | la sfilata e il rogo

Fermo al Culmine della ‘Baraonda’: Sfilata, Festa e il Tradizionale Rogio di Re Carnevale. Fermo celebra oggi, 17 febbraio 2026, l’apice della ‘Baraonda’, il suo storico carnevale, con una sfilata di gruppi mascherati e il tradizionale rogo di Re Carnevale in Piazza delle Marine. L’evento, che coinvolge l’intera comunità, rappresenta un momento di aggregazione e un’importante vetrina per le tradizioni locali, attirando residenti e visitatori. Un Corteo Ricco di Storia e Creatività. La giornata è iniziata con la sfilata dei gruppi mascherati, un evento che ha preso il via alle 15:00 da via Giordano Bruno.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carnevale Baraonda, che coinvolge le città di Fermo e Porto San Giorgio, si svolge questa settimana a causa delle celebrazioni in corso.

