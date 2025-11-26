Raoul Bova e Beatrice Arnera la storia continua | insieme sul set di Don Matteo
Procede a gonfie vele la love story fra Beatrice Arnera e Raoul Bova. La storia d’amore fra i due, nata dopo la fine delle rispettive relazioni, starebbe vivendo un momento particolarmente felice. Gli attori infatti sono inseparabili, tanto che Beatrice ha deciso di seguire Bova anche sul set di Don Matteo. Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme sul set di Don Matteo. Beatrice Arnera è stata avvistata a Spoleto, sul set di Don Matteo, dove ha accompagnato Raoul Bova, protagonista della nota fiction Rai. Dopo le presentazioni in famiglia, con l’incontro a La Pennicanza di Fiorello con la sorella di Raoul, Beatrice ha deciso di fare un altro passo per rendere più solida la loro relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it
