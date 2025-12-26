Raoul Bova e Beatrice Arnera continuano a essere assediati dai paparazzi. Del resto, ci meraviglieremmo del contrario: dopo la burrascosa fine delle loro precedenti relazioni, i due sono diventati inseparabili. Non ci è voluto molto prima che la coppia finisse nel mirino di occhi indiscreti e, oggi, sembra che quel presunto “flirt” iniziale su cui probabilmente nessuno avrebbe scommesso, stia diventando qualcosa di importante. Le nuove foto e la presunta convivenza. Ancora una volta, è stato il settimanale Diva e Donna a pubblicare le foto “incriminate”. Sono pochi scatti, che lasciano intuire che Raoul Bova e la nuova compagna Beatrice Arnera, conosciuta sul set di Buongiorno, mamma!, abbiano iniziato a condividere un’abitazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera “condividono una casa a Roma”: l’indiscrezione

Raoul Bova e Beatrice Arnera convivono già a Roma - L'amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera non è stato solo un fuoco estivo. ilsipontino.net