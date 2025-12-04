Calciomercato Sampdoria, ostacoli nella trattativa per Pierini: la situazione con il Sassuolo e gli aggiornamenti La Sampdoria continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo in vista della sessione invernale. L’obiettivo è affiancare a Massimo Coda un’alternativa in grado di garantire profondità, gol e continuità. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Sampdoria, si complica l’affare Pierini: ecco gli sviluppi con il Sassuolo