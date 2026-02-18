Un uomo si è presentato con la maschera di Joker, armato di una spranga e di un accendino, per minacciare le vittime e rapinare persone nel Parco della Resistenza in via Tabacchi. La scena si è svolta martedì sera, quando il ladro ha avvicinato diversi passanti, cercando di intimidarli con il suo volto mascherato e gli strumenti in mano. Una delle persone colpite ha raccontato di aver subito tentato di allontanarsi rapidamente, mentre l’uomo si avvicinava minaccioso.

Milano, 18 febbraio 2026 – Si è travestito da Joker per rapinare passanti dentro il Parco della Resistenza in via Tabacchi martedì sera. Ma al giovane, italiano di 23 anni, è andata male: è stato arrestato dalla polizia per rapina pluriaggravata e per un altro colpo tentato. A suo carico anche una denuncia perché aveva addosso un coltello. La chiamata allarmata al 112 . La telefonata al 112 è arrivata ieri sera alle 22.25 da una delle vittime: "Un uomo con la maschera di Joker ha provato a rapinarmi". E non era uno scherzo di Carnevale. Quando una Volante del commissariato Ticinese è arrivata sul posto, ha visto l'uomo mascherato che cercava di nascondersi dietro auto parcheggiate dopo aver lanciato qualcosa a terra e lo ha bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La maschera di Joker in faccia, una spranga in mano e un accendino per ferire le vittime: così agiva il rapinatore di via Tabacchi

