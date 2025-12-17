Oggi 17 dicembre San Giovanni de Matha | libera i cristiani dalla schiavitù dei musulmani

Il 17 dicembre si celebra San Giovanni de Matha, sacerdote e fondatore dell'ordine dei Trinitari, impegnato a liberare i cristiani dalla schiavitù dei musulmani. La sua missione ha avuto un ruolo importante nel periodo delle crociate, contribuendo a proteggere e recuperare i fedeli cattolici catturati. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e impegno nel servizio religioso e umanitario.

San Giovanni de Matha fu un sacerdote che istituì un ordine che si occupava di liberare i cristiani che erano schiavi dei musulmani.  Il 17 dicembre si ricorda san Giovanni de Matha. Istituì l’Ordine della Santissima Trinità per la liberazione degli schiavi. Nacque a  Faucon, in Francia, il 23 giungo 1154 e divenne un docente. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

