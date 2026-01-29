I raid russi continuano a colpire Zaporizhzhia, nell’Ucraina orientale. Questa mattina, tre persone sono state uccise in un attacco che ha preso di mira scuole e ospedali. Ivan Fedorov, che dirige l’amministrazione militare dell’area, ha annunciato su Telegram che i bombardamenti non si sono fermati. La situazione resta tesa, con i residenti che cercano di mettersi in salvo e le forze ucraine che annunciano di dover resistere.

Non accennano a fermarsi i raid russi su Zaporizhzhia, nell’area centrorientale dell’Ucraina. A darne notizia su Telegram è stato il capo dell’amministrazione militare dell’oblast, Ivan Fedorov. La notte scorsa “I russi hanno sferrato attacchi con droni contro quartieri residenziali di Vilniansk. Due donne e un uomo sono rimasti uccisi e un’altra persona è stata ferita”. Nel frattempo, in vista dei negoziati tra Usa e Russia ad Abu Dhabi, l’alto rappresentante europeo Kaja Kallas ha offerto delucidazioni sui colloqui, sottolineando che i rappresentanti di Mosca fanno parte del “personale militare” e dunque non hanno “alcun mandato per concordare la pace in quanto tale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Raid russo sull’Ucraina: tre morti a Zaporizhzhia. Kallas: “Mosca bombarda scuole e ospedali”

Approfondimenti su Zaporizhzhia raid

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Zaporizhzhia raid

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti; Ad Abu Dhabi i negoziati Usa-Russia-Ucraina. La Tass: Raggiunti risultati, Zelensky: Costruttivi - Filorussi: Drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari; Le notizie di martedì 27 gennaio sul conflitto in Ucraina.

Guerra Ucraina, Zelensky: Raid russo su Odessa brutale, anche bambini tra i feriti. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: 'Raid russo su Odessa brutale, anche bambini tra i feriti'. LIVE ... tg24.sky.it

Ucraina: raid russo su Odessa. Zelensky: 'Brutale, anche bambini tra i feriti'Un massiccio attacco con droni russi su Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha colpito diversi edifici residenziali e universitari, uccidendo almeno una persona, ferendone decine e lasciandone un numero ... ansa.it

UCRAINA | Financial Times: 'Garanzie di sicurezza Usa subordinate al sì di Kiev alla cessione del Donbass'. Raid russo su Odessa. Zelensky: 'Brutale, anche bambini tra i feriti' #ANSA facebook

Il raid russo di martedì ha lasciato il 60 per cento degli edifici senza luce, 4 mila edifici sono privi di riscaldamento. Giovedì Zelensky incontrerà Trump a Davos x.com