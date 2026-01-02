Raid russi su Zaporizhzhia e Chernihiv

Da servizitelevideo.rai.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I raid russi in Ucraina continuano, coinvolgendo diverse regioni. Nei pressi di Chernihiv, un ospedale è stato colpito da tre droni, mentre Zaporizhzhia ha subito nuovi intensi bombardamenti. Questi attacchi evidenziano la persistente instabilità e le difficoltà sul territorio, con conseguenze significative per le infrastrutture e le persone coinvolte.

9.08 Non si fermano i raid russi in Ucraina. Un ospedale è stato colpito da 3 droni nel Chernihiv, mentre Zaporizhzhia è stata di nuovo bersaglio di intensi bombardamenti. Almeno due i feriti. In Russia colpita da droni ucraini la regione di Samara: centrate alcune raffinerie di petrolio. Mosca rilancia le accuse a Kiev di aver colpito un hotel nella regione ucraina occupata di Kherson, causando 27 morti e decine di feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia: in macerie dormitorio studentesco

Leggi anche: Ancora raid russi sull'Ucraina, diversi feriti su Zaporizhzhia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Russia, pronti a firma patto non aggressione con Nato e Ue. Zelensky sente Witkoff e Kushner - Aggiornamento del 26 Dicembre delle ore 04:45; Le notizie di giovedì 25 dicembre sul conflitto in Ucraina; Ucraina, ancora attacchi russi. Putin: “Crediamo nella vittoria”. Zelensky: “Noi nella pace”.

raid russi zaporizhzhia chernihivGuerra Ucraina, droni russi contro Zaporizhzhia: 737 attacchi in 24 ore. Mosca: nella notte intercettate offensive di Kiev - Lo ha annunciato su Telegram il capo ad interim del Dipartimento di polizia dell'oblast' di Dnipropetro ... ilmattino.it

raid russi zaporizhzhia chernihivUcraina: attacchi russi su Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk - Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno colpito decine di insediamenti nelle regioni di Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk, provocando feriti e ingenti danni a infrastrutture civili e abitazioni ... interris.it

Droni russi contro un ospedale e Zaporizhzhia. Khorly, Mosca s'appella all'Onu - Ci aspettiamo che anche il team americano si unisca online" ... msn.com

Ucraina, raid russi colpiscono infrastrutture energetiche

Video Ucraina, raid russi colpiscono infrastrutture energetiche

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.