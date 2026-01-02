Raid russi su Zaporizhzhia e Chernihiv

I raid russi in Ucraina continuano, coinvolgendo diverse regioni. Nei pressi di Chernihiv, un ospedale è stato colpito da tre droni, mentre Zaporizhzhia ha subito nuovi intensi bombardamenti. Questi attacchi evidenziano la persistente instabilità e le difficoltà sul territorio, con conseguenze significative per le infrastrutture e le persone coinvolte.

