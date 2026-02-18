Ragusa giovane ucciso da auto durante controllo | indagini per accertare dinamica e cause dell’impatto fatale

Ignazio Cortese, un ragazzo di 20 anni, ha perso la vita a Ragusa quando è stato investito da un’auto durante un controllo dei carabinieri. L’incidente si è verificato lunedì 18 febbraio 2026, mentre i militari stavano fermando un veicolo in via delle Resilienze. Lapolizia sta ora indagando per capire come si sia verificato l’impatto e cosa abbia portato alla tragica perdita. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del giovane.

Tragedia a Ragusa: Ignazio Cortese, 20 anni, travolto e ucciso durante un controllo dei carabinieri. Ragusa è in lutto per la scomparsa di Ignazio Cortese, un giovane di vent’anni deceduto ieri, lunedì 18 febbraio 2026, in un incidente stradale avvenuto durante un controllo di routine da parte dei carabinieri. Il giovane è stato colpito da un’auto mentre si trovava in corsia d’emergenza, lungo una delle principali arterie stradali della regione. Dinamica dell’Incidente e Prime Ricostruzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:53. Ignazio Cortese era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri per un controllo di routine, una prassi volta a garantire il rispetto delle normative del codice della strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

