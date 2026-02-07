Crollo in fabbrica | operaio 55enne deceduto dinamica da chiarire Indagini in corso per accertare le responsabilità

Un uomo di 55 anni, Stefano Vuolo, è morto questa mattina in un incidente in fabbrica a Pennabilli. Stava lavorando alla Welding Professional, un’azienda di lavorazione dei metalli, quando si è verificato il crollo che ha causato la sua morte. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e quali siano le responsabilità.

Un operaio di 55 anni, Stefano Vuolo, ha perso la vita in mattinata presso la Welding Professional, azienda specializzata nella lavorazione dei metalli situata a Pennabilli, in provincia di Rimini. L’incidente, avvenuto intorno alle 7:30, ha gettato nello sconforto la piccola comunità e sollevato immediatamente interrogativi sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’impianto. Vuolo, residente a Pennabilli e padre di tre figlie, è stato travolto da una scaffalatura di metallo mentre stava operando con un carrello elevatore all’interno del capannone. Nonostante il pronto intervento dei colleghi e l’arrivo tempestivo dei soccorsi, le lesioni riportate si sono rivelate fatali, lasciando l’uomo senza speranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pennabilli Operaio

La Cgil esprime vicinanza ai familiari dell’operaio di 40 anni deceduto in un incidente sul lavoro, avvenuto durante le operazioni di spostamento con un muletto.

