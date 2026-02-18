Raf a Sanremo 2026 | Ora è per sempre è una canzone per mia moglie Gabriella Labate scritta con nostro figlio Samuele L' Eurovision? Una baracconata non andrei a prescindere

Raf torna a Sanremo nel 2026 per presentare «Ora è per sempre», una canzone dedicata a sua moglie, Gabriella Labate, scritta insieme a suo figlio Samuele. La scelta di partecipare arriva dopo oltre un decennio, segnando una svolta nella carriera dell’artista. Raf spiega che questa volta tutto è cambiato, anche se in passato non aveva mai instaurato un rapporto stretto con il Festival. Nel frattempo, esprime il suo disappunto verso l’Eurovision, definendolo una “baracconata” e chiarendo che non avrebbe mai pensato di parteciparvi.

In realtà, tutta la canzone è un affare di famiglia (e anche qui, occhio ai fazzoletti), visto che l’ha composta con suo figlio Samuele, in arte D’Art, classe 2000. Altro che i brani da sei autori che si trovano in gara. «Se 25 anni fa», ammette, «mi avessero detto che avremmo lavorato a un pezzo insieme, non ci avrei creduto». E invece, eccoci. «Samuele ha due grandi passioni, il cinema e la musica, ma non so quale sceglierà. Però scrive molto bene, ha un linguaggio attuale, più del mio. Inizialmente dovevo dargli una mano a sviluppare questa melodia, poi lui per primo si è accorto che il brano era più adatto a me. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

