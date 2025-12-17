Chi sono la moglie e i figli di Raf Gabriella Labate Bianca e Samuele Riefoli

Gabriella Labate, moglie del celebre cantante Raf, è una figura riservata che condivide con lui oltre vent’anni di vita insieme, dal matrimonio del 1996. È madre di Bianca e Samuele Riefoli G, i loro figli, che rappresentano la loro più grande gioia. Pur mantenendo un profilo discreto, la famiglia di Raf è un pilastro fondamentale nella sua vita e nella sua carriera.

Gabriella Labate è nota al pubblico per essere la moglie del cantante Raffaele Riefoli in arte Raf che ha sposato nel 1996. Gabriella ha conosciuto Raf nel 1987 a Saint Vincent, durante le prove di uno spettacolo. Lui l'ha notata subito ed è rimasto folgorato dalla sua bellezza, lei al contrario non è apparsa per nulla interessata. Raf ha iniziato a provare la sua canzone, davanti a una platea vuota. Lei si è messa a sedere e ha cominciato a fissarlo. Da quel momento il cantante non ha capito più nulla. Gabriella si è fatta un'idea sbagliata di lui, lo considerava un po' montato, in realtà era soltanto imbranato.

Gabriella Labate, moglie di Raf e Bianca e Samuele, i figli/ "All'inizio mi era antipatico. Poi…" - Una famiglia molto unita: "Da quando i nostri figli sono piccoli viaggiamo con loro"

Gabriella Labate, chi è moglie di Raf e figli Bianca e Samuele/ "Genitori orgogliosi e pieni d'amore" - Da quasi trent'anni insieme, Gabriella Labate e Raf sono una coppia che hanno vissuto alti e bassi: insieme hanno due figli

