Chi sono la moglie e i figli di Raf Gabriella Labate Bianca e Samuele Riefoli

Gabriella Labate, moglie del celebre cantante Raf, è una figura riservata che condivide con lui oltre vent’anni di vita insieme, dal matrimonio del 1996. È madre di Bianca e Samuele Riefoli G, i loro figli, che rappresentano la loro più grande gioia. Pur mantenendo un profilo discreto, la famiglia di Raf è un pilastro fondamentale nella sua vita e nella sua carriera.

G abriella Labate   è nota al pubblico per essere la moglie del cantante Raffaele Riefoli in arte  Raf  che ha sposato nel  1996. Gabriella ha conosciuto Raf nel 1987 a Saint Vincent, durante le prove di uno spettacolo. Lui l’ha notata subito ed è rimasto folgorato dalla sua bellezza,  lei al contrario non è apparsa per nulla interessata. Raf ha iniziato a provare la sua canzone, davanti a una platea vuota. Lei si è messa a sedere e ha cominciato a fissarlo. Da quel momento il cantante non ha capito più nulla. Gabriella si è fatta un’idea sbagliata di lui,  lo considerava un po’ montato, in realtà era soltanto imbranato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

