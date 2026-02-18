Quotazione oro e argento in calo cosa succede ai prezzi dei metalli preziosi
Il prezzo dell’oro e dell’argento è sceso bruscamente a febbraio 2026, dopo un'improvvisa flessione che ha colpito il mercato dei metalli preziosi. Questa diminuzione è stata causata da una serie di vendite di massa da parte di investitori che temevano una repentina inversione dei trend di mercato. Durante la settimana, le quotazioni sono scese di oltre il 5%, portando molti a chiedersi cosa stia succedendo ai prezzi dei metalli.
Oro e Argento: Crollo Inatteso a Febbraio 2026, un Mercato in Transizione. Il mercato dei metalli preziosi ha vissuto una settimana di forti turbolenze a partire dal 30 gennaio 2026, con un calo improvviso delle quotazioni di oro e argento che ha sorpreso gli investitori. L’oro ha perso oltre il 15% del suo valore, scendendo sotto la soglia dei 5.500 dollari all’oncia, mentre l’argento ha subito un ribasso ancora più marcato, cedendo fino al 27% dopo aver superato i 100 dollari l’oncia. Questo brusco ribaltamento di tendenza, dopo mesi di crescita sostenuta, solleva interrogativi sulla tenuta della domanda e sulle prospettive future di questi asset tradizionalmente considerati rifugio sicuro.🔗 Leggi su Ameve.eu
Milano-Cortina 2026: medaglie d’oro e argento alle stelle, costi raddoppiati per l’aumento dei metalli preziosi.Le medaglie di Milano-Cortina 2026 saranno le più costose di sempre.
