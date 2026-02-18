Oro e Argento: Crollo Inatteso a Febbraio 2026, un Mercato in Transizione. Il mercato dei metalli preziosi ha vissuto una settimana di forti turbolenze a partire dal 30 gennaio 2026, con un calo improvviso delle quotazioni di oro e argento che ha sorpreso gli investitori. L’oro ha perso oltre il 15% del suo valore, scendendo sotto la soglia dei 5.500 dollari all’oncia, mentre l’argento ha subito un ribasso ancora più marcato, cedendo fino al 27% dopo aver superato i 100 dollari l’oncia. Questo brusco ribaltamento di tendenza, dopo mesi di crescita sostenuta, solleva interrogativi sulla tenuta della domanda e sulle prospettive future di questi asset tradizionalmente considerati rifugio sicuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Corsa ai metalli: mai così preziosi. Quotazioni record per oro e argento

Milano-Cortina 2026: medaglie d’oro e argento alle stelle, costi raddoppiati per l’aumento dei metalli preziosi.Le medaglie di Milano-Cortina 2026 saranno le più costose di sempre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Quotazione oro e argento in calo, cosa succede ai prezzi dei metalli preziosi; Oro e argento a Milano: quando vendere diventa un'opportunità?; Perché il crollo dell’argento non ha azzerato gli Etc a leva; Non solo oro. Questi sono i gioielli sicuri su cui investire.

Quotazione oro e argento in calo, cosa succede ai prezzi dei metalli preziosiLe ultime settimane sono state segnate da uno storico sali-scendi nelle quotazioni dei metalli preziosi, soprattutto per quanto riguarda l’oro e l’argento. Se nel corso di gennaio entrambi hanno raggi ... tg24.sky.it

L’età dell’oro è finita. Perché l’argento sta tornando di modaM oda ed economia non sono mai state così legate e dipendenti. Nel corso degli ultimi anni, infatti, fare shopping si è trasformato in una complessa operazione finanziaria, con i suoi rischi e i suoi ... iodonna.it

Quotazione argento oltre i massimi storici! Hai argento che non usi Lo acquistiamo noi offrendoti la migliore quotazione di mercato. Contattaci su Messenger o allo 070.657.926 per info o per prendere un appuntamento. Le quotazioni di oggi 11/02/2026 per l’ facebook