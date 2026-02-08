Milano-Cortina 2026 | medaglie d’oro e argento alle stelle costi raddoppiati per l’aumento dei metalli preziosi

Le medaglie di Milano-Cortina 2026 saranno le più costose di sempre. I prezzi dei metalli preziosi sono aumentati tanto, e questo si riflette sui premi olimpici. Le medaglie d’oro e d’argento costano il doppio rispetto al passato. Gli organizzatori hanno confermato che il valore dei materiali ha fatto lievitare i costi, e ora si parla di medaglie più “care” di sempre.

Le medaglie olimpiche di Milano-Cortina 2026 saranno le più “care” della storia, un riflesso diretto dell’impennata globale dei prezzi dell’oro e dell’argento. Un’analisi dei costi rivela che il valore dei metalli preziosi impiegati nelle oltre 700 medaglie destinate ai podi delle discipline olimpiche e paralimpiche è più che raddoppiato rispetto a quelle assegnate ai Giochi di Parigi 2024, con un incremento che supera il 107% per l’oro e raggiunge il 200% per l’argento. Questa realtà, emersa da dati FactSet, trasforma le medaglie da simbolo di gloria sportiva a vero e proprio investimento, seppur non immediatamente liquidabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sabato 7 febbraio si assegneranno le prime medaglie delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

