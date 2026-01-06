Incendio ai Quartieri Spagnoli | assistenza alle famiglie sfollate

Un incendio si è sviluppato nelle ultime ore in un edificio di Vico Campanile al consiglio, nei Quartieri Spagnoli. L’Amministrazione Comunale sta monitorando attentamente l’accaduto, coordinando le operazioni di sicurezza e fornendo assistenza alle famiglie sfollate. La priorità è garantire la tutela delle persone coinvolte e intervenire tempestivamente per limitare i danni.

In merito all' incendio sviluppatosi nelle scorse ore all'interno di uno stabile in Vico Campanile al consiglio, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, l'Amministrazione Comunale sta seguendo, sin da subito e con la massima attenzione l'evolversi della situazione, coordinando le operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione. Sul luogo dell'evento, oltre al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, è intervenuta la Polizia Locale per garantire il perimetro di sicurezza e supportare le operazioni di evacuazione dell'edificio interessato dalle fiamme. Una ventina di persone sono rimaste intossicate e si si sono recate all'ospedale Pellegrini.

