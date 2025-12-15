Residenze fittizie alle elezioni a Quindici | il processo si snoda tra testimonianze chiave e accuse di falso
Il processo riguardante le presunte residenze fittizie a Quindici, legate alle elezioni del 2020, si svolge presso il Tribunale di Avellino. Tra testimonianze chiave e accuse di falso, il procedimento mira a fare luce su possibili irregolarità nelle procedure elettorali del comune.
Prosegue davanti al Tribunale di Avellino il processo relativo alle presunte residenze fittizie collegate alle elezioni amministrative del 2020 nel comune di Quindici.Nell’ultima udienza, celebrata dinanzi al giudice monocratico Fabrizio Ciccone, sono stati ascoltati tre testimoni.Gli imputati. Avellinotoday.it
Elettori in “trasferta” con residenze fittizie
Una parte significativa dei controlli – 483 in totale – ha riguardato la frazione di Villalba, dove il fenomeno delle residenze fittizie risulta particolarmente diffuso. Le verifiche hanno portato complessivamente a 291 cancellazioni per irreperibilità, di cui 122 con