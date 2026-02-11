Sanremo 2026 Serena Brancale – Qui con me

Serena Brancale torna sul palco del Festival di Sanremo, portando con sé un mix di emozioni e altrettanta energia. È la sua terza volta in gara e la seconda consecutiva, e questa volta si presenta con il brano «Qui con me». La cantante pugliese ha già dimostrato di sapersi destreggiare tra pubblico e critica, e anche questa volta non si smentisce. La sua esibizione ha già attirato l’attenzione, e i fan sono pronti a sostenerla fino alla fine.

Un ritorno ricco di emozione quello di Serena Brancale al Festival di Sanremo: per lei è la terza partecipazione, la seconda consecutiva. La canzone con cui sarà in gara si intitola Qui con me e la cantante l'ha spiegata così: «Porto la parte più autentica di me, ho bisogno di raccontare una storia». La storia è raccontata sotto forma di lettera alla persona più importante della sua vita. A chi le ha chiesto chi sia il destinatario di questo testo, Brancale ha risposto: «Lo scoprirete all'Ariston». Estratto del testo di «Qui con me» di Serena Brancale. «C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi di quell'amore che resterà per sempre, non passerà mai. Sanremo 2026, Serena Brancale: Qui con me è una lettera d'amore mia madreQuesto è l'anno della consapevolezza. Porto la verità sul palco Milano, 11 feb. (askanews) - Nessuna maschera, nessun gioco, solo la verità. Serena Brancale mostra un'altra sé, e porterà sul palco d ... Serena Brancale regresa a Sanremo con 'Qui con me'Serena Brancale vuelve a Sanremo 2026 con Qui con me, una canción profundamente personal e íntima. «Es una carta a la persona más importante de mi vida y ahora necesito hablar de ello»

