Napoli tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato | Questo non è tuo figlio dammelo arrestato un 45enne

Un uomo di 45 anni ha tentato di rapire un bambino di cinque anni al supermercato di Napoli, urlando “Questo non è tuo figlio, dammelo!” mentre cercava di portarlo via. La scena si è svolta domenica sera intorno alle sette, quando il bambino era con la madre tra gli scaffali. La polizia ha arrestato l’uomo subito dopo l’intervento di alcuni clienti che hanno assistito alla scena.

«Questo non è tuo figlio, dammelo!». E tenta di rapire un bambino al supermercato. Attimi di paura il 17 febbraio intorno alle 19.30 all'Md di via Atellana, a Caivano, Napoli. Due donne erano con i loro bambini nel market e avevano appena terminato di fare la spesa. Mentre stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni, un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si sarebbe avvicinato a loro. Visibilmente ubriaco, in compagnia di altre due persone, avrebbe deciso di avvicinarsi alle due donne che erano davanti alla porta scorrevole. «Questo non è tuo figlio, dammelo!», avrebbe detto l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

