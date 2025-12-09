Firenze truffe sui contratti luce e gas | Enel e Carabinieri spiegano come difendersi
Il 10 dicembre 2025 a Firenze, Enel e Carabinieri terranno un incontro pubblico presso lo Store di via Corridoni 37, dedicato alla diffusione di strumenti e consigli utili per prevenire e riconoscere le truffe sui contratti di luce e gas. L’appuntamento mira a sensibilizzare i cittadini sui rischi e a promuovere comportamenti più sicuri.
Domani, mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 15, presso lo Store di via Corridoni 37 a Firenze Enel e carabinieri incontreranno i cittadini in un appuntamento pubblico dedicato alla prevenzione e al riconoscimento dei raggiri più diffusi, le truffe sui contratti di luce e gas
