Il 12 febbraio, nel castello di Alden Biesen, i leader dell’Unione europea si sono riuniti, ma molti cittadini percepiscono questa riunione come un semplice spettacolo. La causa di questa insoddisfazione deriva dalla mancanza di risultati concreti, mentre si susseguono solo promesse vuote. La distanza tra le decisioni di Bruxelles e le esigenze reali delle persone resta evidente. La maggior parte della popolazione si chiede se questi incontri servano davvero a cambiare qualcosa o siano solo parole. La distanza tra i cittadini e le istituzioni europee rimane palpabile.

Bruxelles oscilla tra tanti proclami e zero fatti. Lo scetticismo del popolo è inevitabile. Serve davvero una intensa attività onirica per definire «un incontro che ha generato svolte decisive per il futuro dell’Unione europea», la riunione informale dei leader dell’Ue, tenutasi il 12 febbraio scorso in Belgio, nel castello di Alden Biesen. Diversi osservatori e alcuni giornali, vicini al sentimento della Commissione europea, hanno sottolineato l’importanza della presenza di Mario Draghi ed Enrico Letta per la «sferzata» che avrebbero dato ai capi di governo presenti, invitandoli ad agire rapidamente per cambiare lo stato delle cose di fronte al deterioramento del panorama economico e alle divisioni interne all’Unione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Questa Europa lontana dai cittadini è rimasta ferma ai ritiri nei castelli

Crollo della produttività, perché nell’ultimo quarto di secolo l’Italia è rimasta ferma mentre l’Europa crescevaNegli ultimi venticinque anni, l’Italia ha registrato un rallentamento della produttività, rimanendo in controtendenza rispetto alla crescita costante di altri paesi europei.

