Crollo della produttività perché nell’ultimo quarto di secolo l’Italia è rimasta ferma mentre l’Europa cresceva

Negli ultimi venticinque anni, l’Italia ha registrato un rallentamento della produttività, rimanendo in controtendenza rispetto alla crescita costante di altri paesi europei. Questa situazione, nota attraverso dati ufficiali, spesso non riceve l’attenzione pubblica e politica che merita. Analizzare le cause e le conseguenze di questa stagnazione è fondamentale per comprendere le sfide e le opportunità future del nostro Paese.

L’Italia si è fermata mentre il resto d’Europa continuava a muoversi. I numeri sono noti da anni, ma restano politicamente rimossi. Dal 2000 al 2024 la produttività reale per ora lavorata in Italia è cresciuta dello 0,3 per cento. Nello stesso periodo la media dell’Unione europea è salita di circa il 25 per cento. La Germania ha segnato +22 per cento, la Francia +15, la Spagna +19. Il dato è di Eurostat. È il punto di partenza, non una conseguenza. Lorenzo Ruffino lo scrive con chiarezza: quando la produttività si ferma, i salari si fermano. In Italia i salari reali sono più bassi di quelli degli anni Novanta, un’anomalia unica tra le grandi economie Ocse. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

