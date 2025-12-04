Le storie di animali che vediamo sui social spesso non sono vere | tranne quella del procione ubriaco

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia del procione di Ashland, trovato steso a terra in negozio di liquori, è arrivata su milioni di smartphone in poche ore. Le storie a base di animali funzionano ancora bene sui social. Anche se spesso sono completamente inventate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

storie animali vediamo socialLe storie di animali che vediamo sui social spesso non sono vere: tranne quella del procione ubriaco - La storia del procione di Ashland, trovato steso a terra in negozio di liquori, è arrivata su milioni di smartphone in poche ore ... Da fanpage.it

In aumento casi di maltrattamento sugli animali sui social, Borrelli (Avs): “Quello che vediamo è solo la punta dell’iceberg” - Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, denuncia alcuni casi emblematici: ... blitzquotidiano.it scrive

Gli animali parlano da Poggiotondo, storie fra sorriso e riflessione - C’è un luogo immaginario, eppure così reale da sembrare disegnato dall’infanzia, dove gli animali parlano, osservano, giudicano bonariamente gli esseri umani e raccontano ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Storie Animali Vediamo Social