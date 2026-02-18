Quattordicenne caduta dalla giostra ancora ricoverata in pediatria
Una quattordicenne è rimasta in ospedale dopo essere caduta dalla giostra durante il carnevale a Castelfranco Veneto. La ragazza si trovava sulla giostra quando, per motivi ancora da chiarire, è scivolata e ha subito un trauma. Al momento, si trova sotto osservazione nel reparto di pediatria, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto.
Carnevale nel Terrore: Una Quattordicenne Precipita da una Giostra a Castelfranco Veneto, Aperta un’Inchiesta. Castelfranco Veneto (Treviso) è scossa da un incidente avvenuto lunedì pomeriggio durante i festeggiamenti di Carnevale. Una ragazza di quattordici anni, in vacanza con la famiglia dalla Campania, è precipitata da un’altezza di circa quattro metri da una giostra di tipo “Shuttle” in piazza Giorgione, riportando traumi e rimanendo ricoverata in ospedale. Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per accertare le cause del malfunzionamento e le eventuali responsabilità. Dinamica dell’Incidente e Ricovero in Ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Quattordicenne caduta dalla giostra ancora ricoverata in pediatria, è sotto choc. Mamma e papà: «Diteci cos?è successo»La quattordicenne che è caduta dalla giostra lunedì pomeriggio a Castelfranco è ancora in ospedale, sotto choc.
Argomenti discussi: Quattordicenne caduta dalla giostra ancora ricoverata in pediatria, è sotto choc. Mamma e papà: Diteci cos’è successo; Castelfranco Veneto. Precipita dalla giostra e fa un volo di quattro metri: quindicenne in ospedale; Paura al luna park di Castelfranco: sedicenne vola dalla giostra in movimento; 15enne precipita da 3 metri: incidente allo Shuttle del luna park di Castelfranco.
Quattordicenne caduta dalla giostra ancora ricoverata in pediatria, è sotto choc. Mamma e papà: «Diteci cos’è successo»CASTELFRANCO - È ancora sotto choc la 14enne precipitata dalla giostra lunedì pomeriggio a Castelfranco. Ha subito alcuni traumi per il tremendo volo, da circa quattro ... ilgazzettino.it
Precipita da una giostra a tre metri d'altezza durante il Carnevale: 15enne portata in ospedale. I testimoni: «La cintura si è sganciata»CASTELFRANCO - Doveva essere una serata di festa ma per una quindicenne, quella di ieri, si è trasformata a dir poco in una brutta disavventura. Che poteva avere risvolti ... ilgazzettino.it
