Una quattordicenne è rimasta in ospedale dopo essere caduta dalla giostra durante il carnevale a Castelfranco Veneto. La ragazza si trovava sulla giostra quando, per motivi ancora da chiarire, è scivolata e ha subito un trauma. Al momento, si trova sotto osservazione nel reparto di pediatria, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto.

Carnevale nel Terrore: Una Quattordicenne Precipita da una Giostra a Castelfranco Veneto, Aperta un’Inchiesta. Castelfranco Veneto (Treviso) è scossa da un incidente avvenuto lunedì pomeriggio durante i festeggiamenti di Carnevale. Una ragazza di quattordici anni, in vacanza con la famiglia dalla Campania, è precipitata da un’altezza di circa quattro metri da una giostra di tipo “Shuttle” in piazza Giorgione, riportando traumi e rimanendo ricoverata in ospedale. Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per accertare le cause del malfunzionamento e le eventuali responsabilità. Dinamica dell’Incidente e Ricovero in Ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Quattordicenne caduta dalla giostra ancora ricoverata in pediatria, è sotto choc. Mamma e papà: «Diteci cos?è successo»La quattordicenne che è caduta dalla giostra lunedì pomeriggio a Castelfranco è ancora in ospedale, sotto choc.

Leggi anche: “Ha una frattura intracranica e lesioni significative”: Miss Giamaica ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.