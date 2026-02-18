Quattordicenne caduta dalla giostra ancora ricoverata in pediatria è sotto choc Mamma e papà | Diteci cos?è successo

La quattordicenne che è caduta dalla giostra lunedì pomeriggio a Castelfranco è ancora in ospedale, sotto choc. I genitori chiedono spiegazioni sui dettagli dell’incidente. La ragazza si trova nel reparto di pediatria, dopo aver subito un brutto volo che l’ha lasciata spaventata e ferita.

CASTELFRANCO - È ancora sotto choc la 14enne precipitata dalla giostra lunedì pomeriggio a Castelfranco. Ha subito alcuni traumi per il tremendo volo, da circa quattro metri, dopo esser scivolata per cause ancora da chiarire (tuttora in corso gli accertamenti di Spisal e carabinieri dopo l'inchiesta aperta alla Procura di Treviso), dal seggiolino della navetta "Shuttle", in piazza Giorgione. Per fortuna non ha subito lesioni importanti, ma in via precauzionale i medici hanno preferito trattenerla, per tutta la giornata di ieri, in osservazione nel reparto di pediatria a Castelfranco. Dovrebbe essere dimessa oggi.