Ha una frattura intracranica e lesioni significative | Miss Giamaica ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo

Gabrielle Alexis Henry, miss Giamaica, è ancora ricoverata in ospedale. Lo scorso 19 novembre a Bangkok, durante una prova in abito da sera delle fasi preliminari di Miss universo, la modella è caduta in un’apertura del palco dove stava sfilando. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravi. Gabrielle ha riportato un’emorragia intracranica, una frattura facciale, lacerazioni e altre lesioni significative. La giovane giamaicana è stata trasportata in ospedale d’urgenza e ricoverata in terapia intensiva. Dal giorno della caduta ad oggi le sue condizioni sono sensibilmente migliorate. Il ritorno a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

