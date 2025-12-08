Sotto choc Tatiana Tramacere cos’è successo davvero a casa di Dragos

Cosa sia realmente accaduto a Tatiana Tramacere durante quei dieci giorni di silenzio assoluto continua a essere un enigma che scuote la comunità di Nardò e divide l’opinione pubblica. La 27enne, studentessa stimata e molto conosciuta in città, aveva fatto perdere ogni traccia il 24 novembre, lasciando dietro di sé soltanto domande senza risposta e una famiglia precipitata nell’angoscia. Per oltre una settimana, parenti, amici e forze dell’ordine l’avevano cercata ovunque, mentre la città viveva nell’attesa di un segnale che potesse riportarla a casa. Nessuno immaginava che Tatiana fosse rinchiusa per scelta in una mansarda a pochi chilometri da tutto quel clamore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it