Tatiana Tramacere sotto choc | cos' è successo davvero a casa di Dragos

Cosa è successo davvero a Tatiana Tramacere nei 10 giorni in cui è "sparita"? La 27enne studentessa di Nardò (Lecce) aveva fatto perdere le sue tracce il 24 novembre ed è stata trovata in casa dell'amico di origini romene Dragos Ioan Gheormescu, che l'aveva tenuta nascosta nella sua mansarda per tutti quei giorni. "Era stata lei a organizzare tutto", aveva spiegato l'uomo inizialmente sospettato di sequestro di persona. Era vero: si è trattato infatti di una fuga volontaria. Ora la ragazza "si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc, ma tornerà la nostra Tatiana di sempre: solare, felice, con tanta voglia di vivere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

