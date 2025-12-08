Tatiana Tramacere sotto choc | cos' è successo davvero a casa di Dragos
Cosa è successo davvero a Tatiana Tramacere nei 10 giorni in cui è "sparita"? La 27enne studentessa di Nardò (Lecce) aveva fatto perdere le sue tracce il 24 novembre ed è stata trovata in casa dell'amico di origini romene Dragos Ioan Gheormescu, che l'aveva tenuta nascosta nella sua mansarda per tutti quei giorni. "Era stata lei a organizzare tutto", aveva spiegato l'uomo inizialmente sospettato di sequestro di persona. Era vero: si è trattato infatti di una fuga volontaria. Ora la ragazza "si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc, ma tornerà la nostra Tatiana di sempre: solare, felice, con tanta voglia di vivere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tatiana Tramacere, parla il legale dell'amico Dragos: "Nessun maltrattamento, lo esclude anche il padre" Vai su X
È provata Tatiana Tramacere, così racconta il fratello. Parla poco con la famiglia. "Quando è tornata a casa era smagrita e senza forze”, avrebbe detto il papà. Un mistero cosa sia davvero successo e perché. - facebook.com Vai su Facebook
Padre di Tatiana 'mia figlia senza forze, è ancora sotto choc' - Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni scomparsa il 24 novembre e ritrovata dopo undici giorni nella mansarda di un suo amico, Dragos Ioan Ghermuscu, a Nardò, "si è chiusa in un silenzio quasi total ... Riporta ansa.it