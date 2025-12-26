Incassi per quasi un milione di euro grazie alle multe | come verrano spesi dal Comune

Sono 951mila euro i soldi incassati dal comune di Meda grazie alle multe elevate dalla polizia locale. Una cifra grazie alla quale verrà promossa l’educazione stradale e potenziato il controllo del territorio.Il bilancio di previsione 2026Il Comune, in base alla normativa (l’articolo 208 del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incassi per quasi un milione di euro grazie alle multe: come verrano spesi dal Comune Leggi anche: Multe a Viterbo, 4,9 milioni di euro in tre anni nelle casse del Comune: ecco come vengono spesi Leggi anche: Prato, oltre 150 lavoratori a nero e multe per quasi un milione di euro: il bilancio dei controlli della prefettura La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Debutto da oltre 1 milione per Avatar; Bilanci: i conti delle case di produzione italiane nel 2024; ‘Avatar 3’ monopolizza il Box Office con un esordio da 7 milioni, lontano dal capitolo precedente; Ecco i film con più incassi del 2025, in testa i film d'azione. Incassi per quasi un milione di euro grazie alle multe: come verrano spesi dal Comune - Una cifra grazie alla quale verrà promossa l’educazione stradale e potenziato il controllo del ... monzatoday.it

Impostazioni dei sottotitoli - L'amore perduto torna in testa al box office italiano grazie ad un lunedì da 128mila euro che porta il suo totale a 2,1 milioni. mymovies.it

Monumenti e musei, il 2025 dell’oro per Roma: verso 200 milioni di euro di incassi - Il 2025 si avvia a diventare un anno record per il patrimonio culturale di Roma, sia in termini di affluenze sia di introiti economici. romadailynews.it

"AVATAR: FUOCO E CENERE" GUIDA GLI INCASSI DELLA VIGILIA DI NATALE CON QUASI MEZZO MILIONE DI EURO. "ZOOTROPOLIS 2" E "NORIMBERGA" SUL PODIO. LA TOP TEN DI IERI, MERCOLEDI' 24 DICEMBRE 2025. #BoxOfficeItalia #incassi #i - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.