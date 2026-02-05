L’area cani all’ex skatepark di viale Elvezia ha acceso un acceso dibattito tra i residenti. Da mesi il destino di quell’area è incerto, e la proposta di trasformarla in uno spazio dedicato ai cani ha diviso il quartiere. Alcuni vogliono un’area sicura per i loro animali, altri temono che possa portare problemi di rumore e di ordine pubblico. La discussione continua, mentre nessuna decisione definitiva sembra ancora vicina.

Da anni il destino dell’ex skatepark di viale Elvezia è sospeso in un limbo e il quartiere da qualche mese è diviso. A riaccendere il dibattito è stato il consigliere di Civicamente, Paolo Piffer, che in aula ha sollecitato l’amministrazione a prendere una decisione su uno spazio abbandonato. "L’area merita una destinazione vera", ribadisce Piffer, ricordando come decine di residenti abbiano firmato per trasformarla in uno spazio di sgambamento per cani. La proposta nasce anche da un’esigenza pratica: la zona cani più vicina, tra via della Birona e via Debussy, non è proprio dietro l’angolo e il percorso per raggiungerla è poco illuminato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un’area cani all’ex skatepark. La proposta spacca il quartiere

Approfondimenti su Viale Elvezia

Ultime notizie su Viale Elvezia

