Primavalle la raccolta firme per l' illuminazione e un' area cani presso il parco di quartiere

A Primavalle si sta promuovendo una raccolta firme per migliorare il parco Beata Elena Aiello, situato tra via Giovanni Zenatello e via Mattia Battistini. L'obiettivo è installare un sistema di illuminazione adeguato e creare un’area cani recintata, per garantire maggior sicurezza e fruibilità agli utenti. Questa iniziativa mira a valorizzare lo spazio pubblico e rispondere alle esigenze della comunità locale.

Illuminazione e un'area cani recintata presso il parco Beata Elena Aiello sito tra via Giovanni Zenatello e via Mattia Battistini. Questo l'obiettivo della petizione online lanciata da alcuni residenti di Primavalle e che in poche ore ha già raccolto oltre 100 firme.

